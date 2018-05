A Ford acaba de anunciar que irá ampliar o seu programa de teste de vans híbridas plug-in na Europa, também chamadas de PHEV (“plug-in hybrid electric vehicles”), que são recarregadas na tomada e têm um motor a combustão para alimentar as baterias quando necessário. A próxima cidade será Valência, na Espanha. No começo do ano, a empresa lançou um experimento com 20 vans Transit híbridas plug-in em Londres, rodando em diferentes frotas.

O teste na cidade espanhola tem como foco a aplicação da Transit PHEV em frotas pequenas e médias, usando sua capacidade de rodar mais de 50 quilômetros exclusivamente no modo elétrico para melhorar a qualidade do ar e a mobilidade. Para viagens mais longas, o veículo também conta com motor 1.0 EcoBoost a gasolina, que recarrega as baterias e aumenta a autonomia.