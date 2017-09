A Ford Caminhões acaba de lançar o Cargo 1719 vocacionado para o segmento de distribuição de bebidas. O novo modelo é resultado de um desenvolvimento conjunto com implementadores e clientes para atender as necessidades desse setor, considerado um dos mais importantes da indústria de caminhões.

Com peso bruto total de 16 toneladas, motor de 189 cv e transmissão de seis marchas, o novo modelo vem preparado de fábrica com um conjunto completo de acessórios para implementação com carrocerias rebaixadas compartimentadas, para oito ou dez pallets. O kit inclui EGP externo (sistema de tratamento dos gases de exaustão), para-choque estreito, feixe de molas curto, chicote ABS e dois cardãs adicionais, além de capa do chassi na área de corte para o rebaixamento.

Para Oswaldo Ramos, gerente geral de Vendas e Marketing da Ford Caminhões, a volta a esse importante segmento é mais um resultado do novo posicionamento da marca. “O objetivo é garantir que os clientes tenham seus caminhões sempre rodando e produzindo, com a máxima rentabilidade do equipamento”, destaca Ramos.

Entre os principais diferencias do novo Cargo 1719 para bebidas é a facilidade de implementação, segundo destacou Ramos.

Como os demais veículos da marca, o novo caminhão dispõe do programa de serviços, que inclui os planos de manutenção Ford Service, o sistema de rastreamento e monitoramento FordTrac, a assistência SOS 24 horas e o suporte técnico Disk Ford Caminhões.