A Ford está comemorando 60 anos de Brasil. O primeiro caminhão fabricado no País foi o F-600, com motor V8, de 4,5 litros à gasolina e 167 cv, , em agosto de 1957. O veículo nasceu com 40% de nacionalização. Antes disso, a Ford já montava localmente o caminhão modelo TT com componentes importados desde 1925.

Já o primeiro F-600 diesel chegou ao mercado em 1961. No ano seguinte, a montadora lançou, a linha Super Ford, com cabine inteiramente nova e mais confortável, além da novidade dos pedais de freio e de embreagem suspensos.

O próximo grande lançamento aconteceu em 1971, quando a empresa lançou uma nova linha de caminhões durante convenção dos distribuidores Ford de todo o Brasil. Os modelos F-100 e F-350 traziam como novidade a suspensão dianteira Twin-I-Beam (sistema que permite um lado trabalhar independente do outro). O F-750, por sua vez, recebeu direção hidráulica e freio a ar.

Em 1975 chegaram F-7000, o FT-7000 (com 3º eixo) e o cavalo-mecânico F-8500 , modelo para 30,5 toneladas de PBTC. Com eles vieram também o F-400 e o F-4000 com motor diesel.

A linha Cargo – resultado do projeto HL-3 que havia nascido em 1981 com a proposta de produzir caminhões médios e pesados capazes de competir internacionalmente, com alta tecnologia e muita durabilidade – foi lançada em 1985.

A linha Cargo, sucesso das estradas, ganhou novos modelos. O C-2322, com configuração 6×2 e o C-2422, com configuração 6×4, foram caminhões projetados para serviços pesados. Um novo cavalo mecânico, com capacidade para 35 toneladas, o C-3530, completou a família Cargo. Novas legislações obrigaram mudanças nos motores. Para a linha Cargo passaram a ser Cummins. No ano de 1997 foi lançado o caminhão médio, o Cargo 814. Foi também inaugurado o primeiro de muitos distribuidores exclusivos de caminhões.

Em 2000, a Ford inaugurou uma nova fábrica em São Bernardo do Campo/SP. Em 2005, foi lançada a primeira fase da Linha Cargo com os novos motores eletrônicos. O Cargo estava completando 20 anos. As inovações migraram também para os veículos da pioneira Linha F. O F-350, o F-350 cabine dupla e o tradicional F-4000 também receberam motores modernos, cumprindo as normas do Proconve. No início de 2006 toda a linha Cargo, desde o mais leve Cargo 815e até o pesado Cargo 4432e Maxton, havia recebido os novos motores eletrônicos Cummins.

A linha Cargo cresceu nas duas pontas: com o lançamento do Cargo 712, o mais leve da linha Cargo e o pesado Cargo 4532e. Em 2009, a Ford Caminhões lançou a Ford Transit, com os modelos de Passageiro, Furgão Curto e Furgão Longo.

No ano de 2010 a Ford Caminhões ampliou a linha Ford Transit com o lançamento do modelo Chassi-Cab. Em 2011, a Ford apresentou a linha Novo Cargo, um lançamento muito aguardado no setor de veículos comerciais, com caminhões na faixa de 13 a 31 toneladas de peso bruto total, e capacidade máxima de tração de até 63 toneladas.

Em 2013, a fabricante lançou o Cargo 2042 (4×2) e Cargo 2842 (6×2), com capacidade de até 56 toneladas e a Linha Cargo EURO V – Redução das emissões dos veículos trazendo mais economia e tecnologia para o consumidor.

Um ano depois introduziu no mercado o Cargo 1119 e relançou a Série-F com motorização EURO V nos modelos F-350, F-4000 e F-4000 4×4.

Em 2016 a empresa lançou a Linha Cargo Torqshift (disponível nos modelos C-2429, C-1933, C-1723 e C-1729) com a transmissão automatizada Eaton, o C-1419, C-3129 e o C-1933 Cavalo Mecânico Torqshift com Suspensão a ar.

FORD NA FENATRAN

A empresa aproveita a sua participação na Fenatran para apresentar o Cargo Connect, caminhão com configuração 8×2 e tecnologias semiautônomas. O Cargo Connect é um caminhão equipado com tecnologias de sensores, câmera, radar e outros recursos que trazem um novo nível de produtividade, controle, segurança e conectividade para o motorista e o gerenciamento da frota.

Montado sobre um protótipo Cargo 2429 8×2, o primeiro da marca com essa configuração de tração, ele traz uma série de recursos semiautônomos com grande potencial de aplicação em veículos comerciais.

Na área de segurança, o Cargo Connect traz inovações como sistema autônomo de frenagem, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, alerta de fadiga e monitoramento de 360 graus do caminhão com câmeras conectadas a uma central de operações.

As suas tecnologias incluem gerenciamento inteligente de carga, sistema de leitura de placas de trânsito, ajuste automático de torque e potência conforme o peso e condições de rodagem. Tem também um sistema de diagnóstico que orienta a manutenção preventiva para evitar paradas não programadas e um aplicativo em formato de game que ajuda o motorista a conferir e comparar o seu desempenho, monitorando vários dados da sua condução.

Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul, lembrou que nestas seis décadas a marca nunca deixou de investir e inovar no segmento, projetando e fabricando caminhões para diferentes aplicações que ajudaram a construir o progresso do Brasil.“Aproveitamos a comemoração deste importante marco de 60 anos para reafirmar o nosso compromisso com o negócio de caminhões no Brasil e na América do Sul”, disse Watters.