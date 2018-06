A Ford Caminhões e a GTB acabam de ganhar o Leão de Prata, durante o no Festival Internacional de Criatividade em Cannes, na França. As empresas venceram com o Boné Alerta, na categoria Brand Experience & Activation.

O Boné Alerta é capaz de interpretar os movimentos de cabeça do motorista por meio de sensores e avisa quando ele está com sono para fazer uma parada de descanso. O alerta é feito por três tipos de sinais: vibratório, visual e sonoro (veja o vídeo).

A criação do acessório foi precedida de um estudo para identificar os movimentos do caminhoneiro que fazem parte da sua rotina normal de trabalho e os que indicam sono. Essa base de dados depois foi transferida para a unidade central de processamento do boné, que funciona conectada a um acelerômetro e um giroscópio para identificar cada tipo de situação.