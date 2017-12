Com base na projeção de crescimento do mercado no primeiro trimestre de 2018, a Ford anunciou que pretende aumentar em mais de 45% o número de caminhões montados na fábrica do ABC paulista comparado ao último trimestre deste ano, com base nos indicadores de retomada da indústria.

“Desde outubro a indústria voltou ao patamar de vendas de 5.000 caminhões por mês e deve fechar o último trimestre com um crescimento de 35% comparado ao mesmo período do ano passado”, diz Carlos Gasquez, gerente nacional de Vendas da Ford Caminhões. “Por isso, a expectativa é fechar 2017 no mesmo nível do ano passado e voltar a crescer em 2018, o que nos levou a redimensionar o programa de produção.”

Outro motivo que levou a Ford a revisar o volume de produção foi o desempenho da marca durante a Fenatran com o fechamento de vários negócios e consultas para compras futuras visando à renovação e ampliação de frotas. Durante a feira, a Ford negociou 800 caminhões. O desenvolvimento dos mercados de exportação, que hoje respondem por 35% do volume de produção, também contribui para essa expectativa. Chile, Argentina e Colômbia são hoje os principais clientes externos da empresa.