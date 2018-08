A Ford apresentou hoje (30 de agosto) o Cargo Power 3031 8×2, o primeiro modelo da marca nesta configuração de fábrica para 29 toneladas de PBT. Equipado com motor de 7 litros e 306cv de potência, o veículo é disponibilizado com transmissão automatizada de 10 velocidades e mecânica de 9. As opções de entre-eixo são 5.300mm e 6.300mm. De acordo com Osvaldo Ramos, diretor de vendas e, marketing e serviços da Ford Caminhões, o preço do lançamento será cerca faixa de R$ 35 mil acima do da versão 2431 6X2, oferecido a preço médio de R$ 240 mil.

O executivo explicou que o mercado de caminhões semipesados na configuração 8×2 está crescendo no País, com destaque para o setor frigorífico, que está utilizando bastante este tipo veículo. Assim como toda a linha Cargo Power, os novos produtos já saem de fábrica com o módulo FordTrac ativado, equipamento que possibilita à fábrica fazer a leitura de possíveis falhas do veículo, à distância, e tomar as providências avisando ao motorista e o distribuidor Ford mais próximo.

Com o segundo eixo direcional, o Cargo 3031 carrega 5 toneladas a mais de carga líquida em relação à versão 6X2. Isso significa que o veículo carrega 20.900 kg de carga líquida, enquanto a versão 6×2 carrega 15.900kg. Guilherme Telles, gerente de marketing da Ford Caminhões, destacou que as 5 toneladas são uma grande vantagem para o transportador a cada viagem, e lembra que o lançamento chega para concorrer em um segmento que se encontra em crescimento e já representa 18% do segmento de semipesados, considerando os dados do Denatran.

Entre as mudanças técnicas aplicadas ao modelo Cargo para receber o segundo eixo direcional, está o reservatório de ar adicional para o funcionamento mais adequado do sistema de freio. Outro item é a câmara de freio de 16 polegadas para garantir maior eficiência nas frenagens. A bomba da direção hidráulica também passou por modificações com maior vazão de óleo e mangueiras reforçada. A versão padrão, com entre eixo de 5.300mm gira nos eixos no espaço de 22.580 metros e a com entre eixo de 6.300mm no espaço de 26.325 metros. Os novos produtos já começam a ser vendidos a partir de amanhã, 01 de setembro.