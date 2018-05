A Ford está comemorando a venda de 50 caminhões durante a Agrishow, uma das maiores feiras do setor agropecuário do Brasil, realizada no início deste mês em Ribeirão Preto/SP.. O resultado, conforme avaliou o pessoal de vendas da montadora, reflete o bom momento do agronegócio e também a força da marca no segmento.

Comparadas à edição de 2017, as vendas da marca dobraram e o resultado foi muito bom, conforme afirmou o supervisor de vendas regional de São Paulo, da Ford Caminhões Alberto Maximo. Ele acrescentou que as negociações contaram com parceria de banco na concessão de financiamento, principalmente na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC) que, segundo ele, hoje oferece condições atraentes para os clientes.

Além dos modelos 1119 e F-4000 4X4, a montadora expôs também dois caminhões da recém-lançada linha Cargo Power, que traz como destaque a motorização de 7 litros com 306cv de potência. Os modelos em exposição foram o Cargo Power 2431 6×2 e Cargo Power 3031 8×2, sendo este o primeiro representante da marca com essa configuração de tração. Com PBT de 24 e 30 toneladas, respectivamente, ambos contam com a opção de transmissão manual de nove marchas ou automatizada Torqshift de dez marchas.

Desta nova linha a Ford comercializou 11 unidades durante a feira. Segundo a empresa informou que outros destaques de vendas foram o modelo leve Cargo 1119, com peso bruto total de 11 toneladas, e o semileve F-350, responsáveis por mais de metade do volume negociado no evento. O suporte ao atendimento foi dado pelos distribuidores da Rede Ford Caminhões, Caminho, de São José do Rio Preto, e Ortovel, de Ribeirão Preto.