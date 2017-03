A Ford conquistou o Prêmio Lótus 2017 em duas categorias, de “Caminhão Semileve do Ano” com o F-350 e de “Caminhão Médio do Ano” com o Cargo 1119. O Ford F-350, modelo da Série F, venceu pelo segundo ano consecutivo, com 32,66% das vendas do segmento. O modelo é equipado com motor Cummins de 150 cv, freio ABS com EBD e ar-condicionado de série. Com peso bruto total de 4.500 kg, também é usado em aplicações como entregas fracionadas, serviços de manutenção e distribuição comercial de atacado e varejo.

Já o Cargo 1119 conquistou pelo terceiro ano seguido o troféu de “Caminhão Médio do Ano”, com 28% das vendas. O modelo, equipado com motor Cummins de 189 cv, tem peso bruto total de 10.510 kg e apesar de ser classificado tecnicamente como um caminhão médio pelo padrão da Anfavea, no mercado é considerado um veículo leve. É usado tanto com baú isotérmico, baú frigorífico e carga seca como para guincho plataforma e bebidas, entre outras aplicações.

Realizado desde 1994 pela Editora Frota, o prêmio reconhece os fabricantes dos modelos que conquistaram a preferência dos compradores brasileiros no ano anterior com base no número de licenciamentos do Renavam.