A Ford começou a testar este ano uma tecnologia de nova geração de veículos elétricos. Uma frota de 20 protótipos da Transit Connect híbrida já está rodando em serviço de táxi em Nova York e outras grandes cidades norte-americanas para avaliar o seu desempenho em condições reais de tráfego intenso.

Outro anuncio feito pela montadora é o lançamento, no final deste ano, de uma van híbrida “plug-in” Transit Custom na Europa, junto com um novo pacote de serviços de mobilidade, telemática e soluções de conectividade.

A nova Transit Connect híbrida tem como modelo o Ford Escape Hybrid –, que foi também o primeiro utilitário esportivo híbrido do mundo e o primeiro híbrido produzido na América do Norte. Muitos táxis Escape Hybrid ainda estão rodando e transportando passageiros, com mais de 560.000 km cada e usando as baterias originais.