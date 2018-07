A nova geração dos caminhões Ford, em parceria com a turca Koç, começa a ter mais características reveladas. Conforme havíamos adiantado, não se trata de um facelift e sim uma nova geração de caminhões. Em primeira mão, TRANSPORTE MUNDIAL conversou com um funcionário de dentro da Ford turca, que disponibilizou novas fotos e informações. Confira fotos exclusivas:

Na nova roupagem, o caminhão, mais largo (com 2,5 m) e com a cabine mais alta, deixará de ostentar o nome Cargo, é o que revela a fonte. O túnel do motor também foi extinto, o que amplia o conforto a bordo.

O motor, que agora oferece até 500 cv de potência e transmissão – automatizada de 12 marchas- foram completamente desenvolvidos na Turquia. Mudanças pontuais nos eixos e diferencial também ganham vida no novo caminhão.

Falando sobre o interior do caminhão, diversas tecnologias foram adotadas, como ACC (Adaptive Cruise Control) e PPC (Preditiva de Troca de Marchas, em português). Funções nos quesitos de conectividade e condução autônoma também são esperados no modelo.

Além de melhorias no produto, a Ford quer ampliar sua presença no mercado mundial de caminhões. Para isso, a meta é expandir a rede Ford para mais 50 mercados em até 2020. O lançamento do novo caminhão Ford / Koç será completamente apresentado durante o IAA 2019, o Salão de Hannover.