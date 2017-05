A Ford Caminhões está disponibilizando até o fim de maio condições especiais para aquisição do Cargo 2429 Torqshift 6×2, com câmbio automatizado. O veículo pode ser financiado com uma entrada e o saldo parcelado em até 60 meses com taxa de 0,96%, para pessoa jurídica ou pessoa física. A marca oferece também opções diferenciadas para clientes que queiram incluir a troca do caminhão usado no negócio.

O caminhão Ford Cargo 2429 Torqshift 6×2 é equipado com transmissão automatizada de dez marchas da Eaton, que seleciona a melhor marcha para cada velocidade e reduz em até 10% o consumo de combustível. Outros recursos são piloto automático inteligente que mantém a velocidade constante em subidas e descidas, assistência de partida em rampa, função “Low” para descidas que otimiza a atuação do freio-motor, indicador de marcha no painel e dois modos de direção

Com peso bruto total de 23 toneladas e capacidade máxima de tração de 38.000 kg, o Cargo 2429 Torqshift é o carro-chefe da Ford no segmento de caminhões 6×2 (trucados), conta com as versões cabine simples ou leito e é equipado com motor Cummins de seis cilindros e 290 cv.