Após introduzir em suas operações o contato de manutenção para frotistas a Ford vem registrando crescimento na procura por essa modalidade. A empresa disponibiliza três tipos de plano e atualmente atende mais de 300 clientes de diferentes segmentos, desde coleta de resíduos e concreto a empresas de logística e redes varejistas.

O Ford Service está disponível tanto para empresas como para pessoa física, para todos os modelos de caminhões Ford Cargo e inclusive para a Série F. Os planos incluem desde as revisões de fábrica até serviços corretivos, que podem ser contratados para caminhões novos e usados da marca.

Recentemente, a empresa ampliou o plano para veículos usados. Isso permite que, ao adquirir caminhões novos, o contrato de manutenção possa abranger também o restante da frota. Já os planos de pessoa física foram criados para atender principalmente os produtores rurais, tradicionais usuários dos caminhões Série F, que não dispõem de CNPJ.

O serviço prevê o pagamento de um valor mensal com base na quilometragem percorrida e no custo por quilômetro definido no contrato. Quando for necessária a manutenção do veículo, o atendimento pode ser feito nos mais de 100 distribuidores da Rede Ford Caminhões no Brasil. A duração média dos contratos é de quatro anos, mas alguns chegam a oito anos, cobrindo todo o período de uso programado dos caminhões.

Conheça os três tipos de contrato de manutenção: