A Foton Caminhões acaba de anunciar a comercialização de produtos nacionais para março. Entre os modelos nacionais está o lançamento da linha MiniTruck, englobando os modelos 3.5 – 12DT, 3.5 – 14ST, 3.5 – 14DT. O modelo 10 – 16 nacional atende os requisitos do FINAME.

A empresa produzirá seus caminhões para atender a demanda do mercado interno na linha de montagem da Agrale, em Caxias do Sul, RS, até a conclusão de sua fábrica em Guaíba/RS. “Todos os sinais econômicos apontam para uma recuperação no setor, ainda que lenta, porém consistente e contínua. Por isso queremos ter nosso produto nacional já no início deste ano”, afirma Luiz Carlos Mendonça de Barros, CEO da Foton Caminhões.

Mudanças na área comercial

Ricardo Mendonça de Barros, acionista da empresa e responsável pela estruturação da Rede Foton, assume a atividade de Diretor Comercial da Foton Caminhões, englobando as áreas de Vendas, Pós-Venda, Marketing e Desenvolvimento da Rede.