Frota de ônibus da Iveco Bus estará disponível para as seleções de 24 países que participam do 25º Campeonato Mundial de Handbol Masculino. Os 44 veículos modelo Magelys, oferecidos pela Transdev, operadora oficial do campeonato, serão utilizado exclusivamente no transporte dentro das oito cidades francesas escolhidas para receber o mundial.

A Iveco Bus disponibilizou um pacote de suporte personalizado durante toda a competição. O ônibus escolhido, Magelys, é “carro chefe” da linha da marca e coroado como “Ônibus internacional do ano 2016” por um júri de 22 jornalistas da imprensa profissional europeia.

Conheça mais sobre o Magelys

Seu motor FPT Industrial Cursor 9, de 400 hp de potência, está em conformidade com a norma de emissões Euro VI graças ao sistema HISCR de redução catalítica seletiva. Essa tecnologia patenteada otimiza a combustão fazendo com que o propulsor receba apenas ar fresco. Além disso, a motorização conta com um tratamento diferenciado de emissões, que não utiliza recirculação do gás de exaustão.

Sua estrutura é fortalecida com um revestimento de cataforese que fornece proteção duradoura contra corrosão. O veículo foi aprovado no teste de capotagem R66/01, uma norma internacional que garante que os passageiros receberão máxima proteção em caso de capotagem.

O Magelys é equipado com o LDWS (Lane Departure Warning System, sistema de alerta de afastamento da faixa de rodagem) e AEBS (Advanced Emergency Braking System, sistema de freio de emergência avançado).