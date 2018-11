Até cerca de um mês atrás, a Foton Caminhões era uma montadora de caminhões criada pelo empreendedor brasileiro, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que ficou mais conhecido como então ministro das Comunicações no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1998 e ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social).

Agora, a Beiqi Foton — da qual Mendonça de Barros inicialmente importava os caminhões e depois obteve licenciamento para montagem em terras brasileiras — assumiu o controle da Foton Caminhões no País. Assim, a recém montadora passa a ser uma subsidiária do maior fabricante de veículos (caminhões, ônibus, comerciais leves, tratores, motores e máquinas pesadas) da China.

Plano esculpido em mármore

Desde a fundação da Foton Caminhões, em 2014, já era falado nos bastidores que o plano era exatamente iniciar o mercado da marca chinesa no País para depois a operação ser vendida para os chineses. Também já era conhecido que, mesmo antes do brasileiro Mendonça de Barros propor a abertura de uma fábrica da marca no Brasil, a Beiqi Foton já tinha como meta vir para o Brasil a partir de 2019. Pelo visto, o que foi escrito lá trás, aliás esculpido em uma pedra de mármore na recepção da empresa em Pequim, na China, está sendo cumprido agora.

Desde o início deste ano também já era sabido que a Beiqi Motor havia aberto um escritório em Porto Alegre, exatamente para fazer esta movimentação e ter um CNPJ próprio no Brasil.

Perspectivas

Essa mudança que ocorre neste mês gera boas perspectivas para clientes, funcionários e parceiros da Foton no País. Primeiro é a de que está se cumprido o plano da empresa no país. Segundo, o que, pelo porte da Foton na China, será possível uma cooperação muito maior e a vinda de novos investimentos da China para o Brasil, além da introdução de novos produtos ao portfólio da marca que, atualmente, conta com quatro modelos montados em uma linha alugada na fábrica da Agrale, em Caxias do Sul (RS) até que a fábrica de Guaíba (RS) fique pronta. Terceiro, poderá haver uma maior garantia da operação de pós-venda.

A Foton na China

A Beiqi Motors Motor Co., mais conhecida apenas por Foton, foi fundada em 28 de agosto de 1996 em Pequim, como subsidiária do grupo estatal BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.). Desde 1998 a empresa tem o capital aberto na Bolsa de Valores de Xangai e, em 2009, criou uma joint-venture (50%/50%) com o Grupo Daimler para a produção dos caminhões Auman, formando a Beijing Foton Daimler Automobile. A Foton também formou uma joint-venture (em 2008) com a Cummins para a produção de 400 mil motores ano.

Nos 22 anos de operações, a Foton já fabricou mais de 10 milhões de veículos e tenha cerca de 13% de participação do mercado chinês.

