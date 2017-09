A Librelato acaba de anunciar duas novidades para o setor de implementos. Trata-se do Furgão Frigorífico e o Rodotrem para o setor canavieiro.

O Furgão pode ser acoplado a um caminhão 6×2 ou 6×4, variando o comprimento entre 14,6 metros (28 pallets) ou 15,55 metros (30 pallets). A capacidade de carga também pode variar, dependendo do número de eixos. O modelo conta com processo de injetamento moldado dos painéis laterais, teto e assoalho.O investimento para o desenvolvimento do produto (projeto, ferramental e pesquisa) foi de, aproximadamente, R$ 7 milhões.

O Rodotrem foi desenvolvido com aços especiais de alta resistência, o equipamento, que atende a nova resolução 640 do Contran (Conselho Nacional de Transito), possui 30 metros de comprimento, volume de carga de 180m3 e PBTC de 91 toneladas. Foram investidos R$ 8 milhões e tem objetivo é alcançar 15% do mercado até 2018, focando em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.