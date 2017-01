A Mercedes-Benz acaba de investir na parceria com a Starship Technologies, empresa “start-up” de desenvolvimento de robôs autônomos de entrega de produtos e mercadorias. O projeto, que faz parte da estratégia “adVANce”, foi iniciado em setembro, combina as vantagens de um veículo leve furgão com as de um robô autônomo. O Mercedes-Benz Sprinter, apresentado como protótipo, funciona como central móvel de carga e de transporte para até oito robôs. A divisão de Vans participa do financiamento de 16,5 milhões de Euros.

“Atualmente, um robô consegue circular em curtas distâncias com energia própria e precisa retornar ao almoxarifado para ser recarregado depois de cada entrega. A apresentação deste conceito, tendo o furgão como central móvel, amplia significativamente o alcance operacional dos robôs, enquanto também dispensa a construção e operação com alto custo de almoxarifados descentralizados, afirma Volker Mornhinweg, chefe mundial da Mercedes-Benz Vans.

A Mercedes-Benz Vans revelou sua iniciativa estratégica “adVANce” em setembro do ano passado. A Divisão de Negócios está sistematicamente direcionando seu foco para novas e mutantes necessidades dos clientes. Nesse sentido, a Empresa investirá cerca de 500 milhões de Euros no avanço da digitalização, automação e robótica em comerciais leves, bem como em soluções inovadoras de mobilidade até 2020.

Testes estão previstos para este ano na Europa

Nos próximos meses a meta é desenvolver o conceito de maneira sistemática. Os testes-piloto iniciais dessa combinação de comerciais leves e robôs estão previstos para ocorrer na Europa ainda este ano, como foi anunciado na edição de 2017 da CES – Consumer Eletronics Show em Las Vegas, nos Estados Unidos.