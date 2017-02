Mesmo tratando-se de um equipamento que permite ao motorista ter sempre no caminhão alimentos como carnes, frutas e embutidos, conservados e frescos, além de sucos e água gelada, entre outros produtos, nem todos os caminhões têm o privilégio de ter uma geladeira a bordo. Muitos carreteiros admitem sonhar em ter uma à disposição no dia a dia da estrada, no entanto, trata-se de um “luxo” que ainda não está ao alcance de todos, principalmente em razão do preço, item que acaba por levar o estradeiro a investir em outras prioridades. Quem sente mais a falta de uma geladeira no caminhão são os carreteiros que fazem os trechos de longas distâncias.

Fabricantes de geladeira para caminhões explicam que a questão da diferença de preços dos produtos entre as regiões do País acontece por conta das alíquotas de impostos como a ST (Substituição Tributária) que às vezes é maior em um Estado em relação a outro. Outros fatores estão relacionados às despesas com fretes e também o próprio giro de cada loja. Eduardo Duarte, coordenador comercial da Elber, fabricante de geladeiras para caminhão com mais de 25 anos de atuação no mercado, diz que os produtos da marca podem ser parcelados em até 10 vezes ou até mais.

“As geladeiras geram economia suficiente para se poder pagar o valor das prestações”, acrescenta, destacando que trata-se de um investimento que vale a pena e traz conforto ao motorista de caminhão. Ainda de acordo com ele, a principal vantagem para o carreteiro é poder carregar a sua comida com qualidade a um custo bem menor, porque ele compra onde é mais barato e conserva na geladeira. “Qualquer lugar onde que ele esteja não precisa se afastar do caminhão para encontrar um restaurante”, concluiu.

Já o gerente de operações da Resfriar, empresa que fabrica climatizadores e geladeiras para caminhões, Thobias W. Cardoso, lembra que a empresa lançou a Geladeira Portátil, de 31 litros, para reduzir consideravelmente o valor e manter as vantagens do modelo Externa, com capacidade para 67 litros, também disponibilizada no mercado. Quanto à instalação no caminhão, Cardoso afirma que as geladeiras produzidas pela Resfriar podem ser fixadas em qualquer tipo de caminhão e diz que o modelo Portátil é uma alternativa para evitar furtos porque pode ser transportada dentro da cabine.

Eduardo Duarte, da Elber, explica que os produtos da empresa são desenvolvidos para todos os tipos de caminhões e que as geladeiras da marca são equipadas com portas e fechaduras antifurtos, característica que tem demonstrado baixo índice de registros. “Temos opções de instalar dentro da caixa de comida, ou em caixa exclusiva para a geladeira. Dispomos de um modelo cujo gabinete externo é feito em madeira, simulando uma caixa de ferramenta como disfarce para este tipo de situação. Mas a grande maioria dos motoristas instala sem proteção mesmo”, finaliza.