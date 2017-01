A GeoPost acaba de anunciar, através da sua rede internacional DPDgroup, a sua entrada no Brasil, com a aquisição de 60% da JadLog.

A GeoPost e a sua rede do DPDgroup têm atividade em mais de 40 países, dos quais 22 fazem parte da União Europeia. Com essa associação, a JadLog passa a representar o grupo no mercado brasileiro, trazendo ao País novas tecnologias e seu know-how em gestão e logística.

“Esta é uma grande oportunidade para a GeoPost entrar no mercado brasileiro, através de uma empresa como a JadLog, que tem uma rede sólida em todo o País, serve empresas importantes e presta um serviço de excelente qualidade”, diz Olivier Establet, CEO da filial da GeoPost em Portugal e novo Presidente do Conselho de Administração da JadLog.

O executivo explica que a associação permitirá que as duas empresas expandam seus negócios em particular no campo do comércio eletrônico internacional, com clientes de vários continentes, e estabelecerá uma base para a GeoPost crescer no Brasil.