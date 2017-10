A Positron acaba de apresentar ao mercado sua nova ferramenta para gestão de frota. Trata-se do OBD20, produto para obter informações do conector de diagnóstico do veículo. O produto pode ser utilizado para controle de jornada, gestão de consumo, informações do motor e de direção do motorista, entre outras opções.

O OBD20 foi todo desenvolvido no Brasil e exportado primeiramente para os Estados Unidos para atender a legislação de tempo de direção dos motoristas e com finalidade de fiscalização. No Brasil, a ferramenta estará disponível a partir de dezembro deste ano, porém com o foco maior em gestão de frota.

Para o motorista de caminhão a vantagem é poder acessar do celular todas as informações referentes a sua condução. Com a ferramenta é possível saber as horas dirigidas, consumo de combustível e assim tornar a sua viagem mais eficaz.