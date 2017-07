Felipe Giaffone, da Volkswagen (caminhão Volkswagen), e André Marques, da Mercedes-Benz, dividiram as vitórias na etapa de Caruaru da Copa Truck, abertura da Copa Nordeste. Giaffone subiu ao alto do pódio pela terceira vez seguida ao final da primeira bateria disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na sequência do domínio exercido recentemente em Campo Grande.

Porém, Giaffone viu sua invencibilidade cair no complemento da programação com o primeiro lugar de André Marques, que comandou a primeira dobradinha da Mercedes-Benz na nova categoria ao receber a bandeirada quadriculada escoltado pelo companheiro Wellington Cirino. Com os resultados, Giaffone assumiu a ponta da classificação com 46 pontos, seguido de perto por Cirino (44).

As duas provas obedeceram a um roteiro similar. Na primeira, Giaffone aproveitou a pole para ganhar de ponta a ponta e ainda estabelecer a volta mais rápida, depois de manter uma distância segura de Cirino, o segundo colocado no grid. Djalma Fogaça (Ford) completou o pódio. A segunda viu o pole Roberval Andrade (Iveco), sexto colocado na corrida 1 e beneficiado pela inversão do grid, perder a chance de ganhar pela segunda vez na Copa Truck ao cumprir a pena de passagem pelos boxes por queima de largada. A partir daí, Marques não encontrou dificuldades para impor seu próprio ritmo até cruzar a linha de chegada. Giaffone e seus companheiros de equipe Renato Martins e Adalberto Jardim fecharam o Top 5.

Se confirmou o favoritismo que os próprios companheiros lhe creditavam, Giaffone reconheceu que a ascensão da Mercedes transforma em incógnita o desfecho da Copa Nordeste no próximo dia 23 em Fortaleza. “Eles têm um equipamento totalmente e com enorme potencial de crescimento, o que não ocorre com a gente. Mas foi de ótimo tamanho o que conseguimos aqui. Eu já sabia que repetir a vitória na segunda seria complicado porque não é fácil ultrapassar neste circuito”, afirmou o líder da classificação de pilotos.

Marques e Cirino comemoraram o feito sobre os trucks. “Começamos o ano atrasados e sabíamos que seria difícil, mas tínhamos confiança no trabalho da equipe. Com o investimento dos nossos parceiros, esse resultado tinha mesmo de sair”, disse Marques. Ele sublinhou que a possibilidade de vitória seria real mesmo sem a punição aplicada a Roberval. “Chegamos à frente dele na primeira e tínhamos, sim, condições de brigar com ele na segunda”. E mandou um recado para os rivais. “Eu já havia avisado no meio da semana que vínhamos para brigar pelo título da Copa Nordeste. Estamos aí”, completou. Cirino minimizou a declaração de Giaffone, segundo o qual a Mercedes-Benz pode estar agora um “pelão” na frente. “Este é um truck que a gente construiu do zero, com uma concepção diferente de chassi, então sabemos que vai crescer. Mas falta muito ainda”, acrescentou.

Os pernambucanos não levaram sorte em casa: Beto Monteiro, campeão da Copa Centro-Oeste, saiu no fim do grid por causa de um problema elétrico nos treinos classificatórios que complicou de vez sua participação em Caruaru. O estreante Sérgio Ramalho não pôde aproveitar o surpreendente quarto lugar no grid e também enfrentou dificuldades com uma falha no motor que o impediu de largar na primeira bateria. Na segunda, saindo dos boxes, conseguiu completar somente quatro voltas.

RESULTADOS EM CARUARU:

CORRIDA 1

Felipe Giaffone (VOLKSWAGEN) – 13 voltas em 25min12s592

Wellington Cirino (MERCEDES) – a 0s490

Djalma Fogaça (FORD)- a 12s527

Adalberto Jardim (VOLKSWAGEN) – a 13s805

André Marques (MERCEDES) – a 14s217

Roberval Andrade (IVECO) – a 15s667

Leandro Totti (VOLVO) – a 16s964

Renato Martins (VOLKSWAGEN) – 33s646

Debora Rodrigues (VOLKSWAGEN) – 35s360

Luiz Lopes (IVECO) – 45s231

Witold Ramasauskas (MAN) – 46s637

Jaidson Zini (SCANIA) – a 55s412

Beto Monteiro (IVECO) – a 1 volta

José Maria Reis (SCANIA) – a 2 voltas

Regis Boessio (VOLVO) – a 4 voltas

NÃO COMPLETARAM

Danilo Dirani (SCANIA) – a 6 voltas

Joel Mendes Jr (SCANIA) – a 7 voltas

David Muffato (VOLKSWAGEN) – a 7 voltas

Pablo Alves (FORD) – a 8 voltas

Duda Bana (SCANIA) – a 9 voltas

Sérgio Ramalho (FORD) – não largou

CORRIDA 2

1) 77 André Marques (MERCEDES) – 10 voltas em 19min59s748

2) 6 Wellington Cirino (MERCEDES) – a 2s615

3) 4 Felipe Giaffone (VOLKSWAGEN) – a 5s847

4) 9 Renato Martins (VOLKSWAGEN) – a 9s336

5) 5 Adalberto Jardim (VOLKSWAGEN) – a 12s419

6) 15 Roberval Andrade (IVECO) – a 16s127

7) 99 Luiz Lopes (IVECO) – a 17s703

8) 25 Jaidson Zini (SCANIA) – a 27s245

9) 13 Witold Ramasauskas (MAN) – a 32s419

10) 88 Beto Monteiro (IVECO) – a 50s725

11) 33 Pablo Alves (FORD) – a 1min46s487

12) 7 Debora Rodrigues (VOLKSWAGEN) – a 1 volta

13) 35 David Muffato (VOLKSWAGEN) – a 2 voltas

NÃO COMPLETARAM

14) 53 Sérgio Ramalho (FORD) – a 6 voltas

15) 47 Duda Bana (SCANIA) – a 6 voltas

16) 83 Regis Boessio (VOLVO) – a 8 voltas

17) 72 Djalma Fogaça (FORD) – a 10 voltas

18) 12 José Maria Reis (SCANIA) – a 10 voltas

CLASSIFICAÇÃO DOS PILOTOS

1 – Felipe Giaffone, 46 pontos

2 – Wellington Cirino, 44

3 – André Marques, 41

4 – Adalberto Jardim, 34

5 – Renato Martins, 31

6 – Roberval Andrade, 30

7 – Luiz Lopes, 25

8 – Djalma Fogaça, 24

9 – Jaidson Zini e Witold Ramasauskas, 22

11 – Débora Rodrigues, 21

12 – Beto Monteiro, 19

13 – Leandro Totti, 14

14 – Pablo Alves, 12

15 – David Muffato e Régis Boessio, 11