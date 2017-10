A Goodyear acaba de apresentar os pneus Armor Max e Fuel Max, que ampliam a linha MaxSeries para caminhões e ônibus, que já conta com os pneus Citymax e KMax.

Os pneus Armor Max MSS e MSD são indicados para o serviço misto, que mesclam vias pavimentadas com vias de terra e tem como foco a resistência. A linha conta com quatro cintas de aço, sendo a última construída com High Elongation Wire, que consiste na aplicação de cordonéis de aço mais resistentes e construídos para proporcionar maior elasticidade e aderência ao composto de borracha.

O Armor Max MSS é destinado aos eixos direcionais, livres ou de tração moderada. Já o modelo Armor Max MSD foi desenvolvido para atuar em eixos de tração. Em relação ao modelo anterior, o G686 MSS Plus, o Max MSS, garante 9% a mais de quilometram.

Já os pneus Fuel Max LHS e LHD, são para o serviço rodoviário, com foco em economia de combustível. Em relação ao seu antecessor (G657) garante até 6% de economia de combustível e até 9% a mais de quilometragem no serviço rodoviário.

O Fuel Max LHS é destinado aos eixos direcionais, livres ou de tração moderada e o Fuel Max LHD é destinado aos eixos de tração. “A maior parte dos esforços para o desenvolvimento do Goodyear Fuel Max estiveram focados no desenvolvimento de compostos inovadores com baixa resistência ao rolamento e de alta quilometragem”, acrescenta Fabio Garcia, gerente de marketing.

O Fuel Max LHS tem graduação B de acordo com as especificações do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). O Fuel Max LHD, elaborado para eixos de tração, apresenta graduação D.

Os pneus Fuel Max têm a maior capacidade de carga do segmento. Com índice de carga 154/149, podem ser carregados com 3.750 kg em eixo simples e 3.250 em eixo duplo. Os modelos existentes no mercado têm índice de carga padrão, 152/148.