A Goodyear foi reconhecida, pelo quinto ano consecutivo, como a fabricante de pneus mais admirada do mundo pela revista Fortune.

Entre as empresas da categoria Peças para Veículos Motorizados do ranking de Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune, a Goodyear também foi classificada como a empresa número 1 nos Estados Unidos e ficou em segundo lugar no ranking geral.

Na categoria Peças para Veículos Motorizados, a Goodyear ficou em segundo lugar em seis dos nove atributos-chave medidos e em terceiro em três outras.

Iniciada em 1983, a lista das empresas Mais Admiradas da Fortune utiliza uma avaliação rigorosa de 3.800 executivos, diretores e analistas de valores mobiliários para determinar a reputação geral de uma empresa, avaliando a inovação, a gestão de pessoas, o uso de ativos, a responsabilidade social, a qualidade de gestão, a solidez financeira, o investimento de longo prazo, a qualidade do produto / serviço e a competitividade global.