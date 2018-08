Fazendo parte da linha MaxSeries o pneu Armor Max OTR chega ao mercado brasileiro em várias opções de medidas, deixando ainda mais versátil a operação do cliente que atua nas atividades fora de estrada.

O Armor Max OTR foi desenvolvido para veículos que operam 100% em percursos fora de estrada e em pisos que contém terra e rocha, como operações em mineradoras, pedreiras e construção civil, por exemplo.

Por isso, segundo a Goodyear, o maior predicado da nova gama é a resistência. “O portfólio da Goodyear é constantemente atualizado para proporcionar às frotas maior economia, durabilidade, produtividade e, no caso deste novo produto, uma resistência máxima. O Goodyear Armor Max OTR conta com as mais recentes tecnologias desenvolvidas para o segmento fora de estrada”, explica Eduardo Schilling, gerente de marketing da Goodyear.

O Armor Max OTR chega para substituir o G677 OTR e possui como diferenciais a larga banda de rodagem que proporciona melhor distribuição de carga entre os pontos de contato com o solo, composto especial mais resistente e desenvolvido para pisos 100% fora de estrada e com um desenho de tração especial, onde os sulcos se destacam por ser os mais profundos do mercado: 26,1 mm de profundidade na medida 11.00R22

Outro atributo que a fabricante destaca é a presença de 4 cintas estabilizadoras de aço, sendo a última construída com High Elongation Wire – sistema que consiste na aplicação de cordonéis de aço mais resistentes e construídos de forma a proporcionar maior aderência ao composto de borracha e inibir as possibilidades de perfurações da carcaça.

Todas as medidas dos pneus Armor Max OTR, assim como toda a linha MaxSeries, possuem sete anos de garantia para a vida total do pneu independentemente do número de recapagens.