Governo e representantes de entidades de caminhoneiros acabam de anunciar proposta de um acordo para suspensão da paralisação dos motoristas de caminhão por 15 dias. O acordo prevê que os representantes apresentem as propostas para os manifestantes. Por parte do governo, entre outros compromissos, estão o de zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), em 2018, sobre o óleo diesel; manter a redução de 10% no valor do óleo diesel a preços na refinaria, já praticados pela Petrobras, nos próximos trinta dias e assegurar a periodicidade mínima de 30 dias para eventuais reajustes do preço do óleo diesel na refinaria, a partir do preço definido. Vale ressaltar que o preço definido para o diesel pela Petrobras na quarta (redução de 10%) será mantido por 30 dias, sendo 15 dias pago pela Petrobras.

Assinaram o acordo a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Confederação Nacional do Transporte (CNT), Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo (Fetrabens), Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal (Sindicam-DF), Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg), Federação Interestadual dos Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste (Fecone), Federação dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Minas Gerais (Fetramig), Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo (Fetac-EC).