No próximo domingo (17/12), a Copa Truck encerrará sua temporada de estreia no Autódromo de Interlagos. Na ocasião, serão conhecidos o campeão da Copa Sul-Sudeste, que terá a segunda de suas etapas, e o campeão da temporada – título que ficará com Felipe Giaffone (VW) ou Roberval Andrade (Iveco).

A rodada dupla de encerramento do primeiro ano da categoria terá uma extensa lista de atividades para o público aguardado no autódromo paulistano. Na Arena Nação Truck acontece o show de Rogério Lemer e Banda. O Piloto de Fogão da Mercedes-Benz é uma oficina culinária que vai dar os toques sobre os segredos de um dos pratos mais conhecidos da região nordestina e que caiu no gosto de grande parte dos brasileiros. Estarão disponíveis também food trucks da Praça da Alimentação.

Para as crianças estará disponível brinquedos infláveis gigantes, como escorregador, cama elástica, pula-pula e piscina de bolinhas. Os caminhoneiros podem realizar exames de saúde na CCR – Estrada para a Saúde. Vale a pena também dar uma conferida na Exposição Cultura Truck e seus caminhões de coleção e customizados, além da loja oficial com produtos exclusivos da Copa Truck.

Ingressos de arquibancada continuam disponíveis pelo site www.copatruck.com.br .