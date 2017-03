O Grupo Daimler AG acaba de anunciar Martin Daum como novo membro do Board do Grupo e chefe mundial das divisões Daimler Trucks e Daimler Buses. O executivo foi nomeado pelo Conselho de Fiscalização da Daimler AG no dia 27 de fevereiro como sucessor do Dr. Wolfgang Bernhard, que se desligou do Grupo recentemente.

“Nomeamos um executivo experiente e de muito sucesso profissional para o Board e que também atuará como chefe mundial das divisões Daimler Trucks & Daimler Buses”, afirmou o Dr. Manfred Bischoff, presidente do Conselho de Fiscalização da Daimler AG.

Martin Daum possui 20 anos de experiência no setor e ocupava, desde 2009, a posição de presidente e CEO da Daimler Trucks North America (DTNA) e das subsidiárias Freightliner Trucks, Western Star Trucks, Thomas Built Buses, Freightliner Custom Chassis Corporation e Detroit Diesel Corporation.

O executivo atuou, também, como membro da administração da Mercedes-Benz Trucks na Europa, quando era vice-presidente de Produção, e, ao mesmo tempo, tinha sob sua responsabilidade a planta da Mercedes-Benz de Wörth, a maior fábrica de caminhões do mundo.