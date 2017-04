O VBTP Guarani, blindado fabricado pela Iveco Veículos de Defesa, em Sete Lagoas/MG, participa do LAAD 2017, no Rio de Janeiro/RJ. O veículo se destacou por ter sido escolhido pelo Exército Brasileiro na modernização de frota (assista o vídeo).

Humberto Spinetti, diretor da Iveco veículo de defesa para a América Latina, ressalta que o Guarani se consolidou como um dos principais veículos blindados em sua categoria. “Utilizamos a experiência da marca para desenvolver e produzir um produto com alta tecnologia e com baixo custo de manutenção, sendo a versatilidade de sua aplicação um dos pontos chaves do projeto.”

A unidade de Veículos de Defesa instalada na cidade mineira é a primeira da IVECO fora do continente europeu. A fábrica é responsável pela produção do blindado Guarani. Uma pista de testes foi construída nesse complexo industrial exclusivamente para testar as capacidades operacionais do blindado.

Curiosidades do Guarani