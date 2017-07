A Childhood Brasil lança no Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, mais uma campanha do Programa Na Mão Certa. Trata-se do “Herói da Infância”, que visa sensibilizar caminhoneiros no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

Um dos argumentos da campanha é que os caminhoneiros podem ser verdadeiros heróis da infância se mantiverem os olhos bem abertos nas estradas. Além disso, existem 1.969 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais, conforme último levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), 87% da economia do Brasil transita por rodovias. O tempo estimado de um frete é de 18 dias, sendo que muitas vezes o caminhoneiro permanece vários dias estacionado em paradas de entrega. A concentração de pessoas em um ambiente isolado é um facilitador para a ação da exploração sexual de crianças e adolescentes.

O filme da campanha aborda justamente esse ponto. Estar com os olhos abertos pode fazer toda a diferença no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. O vídeo é uma adaptação da campanha #EyesWideOpen (Olhos Bem Abertos), lançado originalmente nos EUA, em plena Times Square, com o objetivo de proteger a infância e assegurar que as crianças sejam crianças.