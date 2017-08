Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem de hipertensão. A doença é determinada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias e faz com que o coração tenha de exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído de forma equilibrada no corpo. Entre as causas da hipertensão estão o consumo de bebidas alcoólicas, o fumo, a obesidade, o sedentarismo, o estresse, o consumo elevado de sal, os níveis altos de colesterol, o diabetes e o sono inadequado.

A rotina de trabalho dos motoristas de caminhão, que passam horas ao volante e não têm o descanso adequado, nem uma nutrição equilibrada contribui para o aumento da frequência da doença entre os profissionais. Em março, durante as ações voltadas a saúde e bem-estar dos motoristas realizadas pela CART – Concessionária Auto Raposo Tavares, como o “Acorda Motorista” e o “Saúde e Cidadania”, foram realizados 1.094 atendimentos com a incidência de pressão alta e disfunção glicêmica em mais da metade dos condutores. Cerca de 600 condutores tinham pressão alta, 635, apresentavam disfunções glicêmicas e 295, sobrepeso. O perfil dos motoristas atendidos em ações da Concessionária é de homens de 30 a 40 anos e que têm jornadas com duração de até 10 dias.

Você sabia?

Um em cada três adultos sofre de hipertensão arterial

420 mil pessoas morrem, por ano, em conseqüência de AVC (Acidente Vascular Cerebral)

Males cardiovasculares são responsáveis por 1,2 milhão de mortes por ano no Brasil

300 mil brasileiros são vítimas de infarto agudo do miocárdio

Doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil

Fonte: Sociedade Brasileira de Hipertensão e Organização Mundial da Saúde.

Sintomas: os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito:

dores no peito

dor de cabeça

tonturas

zumbido no ouvido

fraqueza

visão embaçada

sangramento nasal

Diagnóstico e prevenção

O diagnóstico é feito a partir da aferição da pressão. A hipertensão não tem cura, mas pode ser controlada através de medicamentos. Além disso, a prevenção é o melhor remédio contra a doença.

Dicas de prevenção: