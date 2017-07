Hoje, sexta-feira (21 de julho), o trecho da via Dutra, é palco de mais uma edição da Romaria de Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão, na 38ª Festa do Carreteiro.

Trata-se de uma manifestação religiosa formada por caminhões, com início no Posto Arco Iris, km 82 da via Dutra e chegada no Pátio da Basílica de Aparecida, km 71.

Os motoristas começaram a se concentrar no posto as 11h com previsão de saída as 13h. A romaria, que é parte da Festa do Carreteiro, leva as sua frente às imagens de Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Com previsão de chegar à Festa do Carreteiro, no Pátio da Basílica, às 13h30 horas, será recebida por uma queima de fogos.