Durante os últimos dois meses a Mercedes-Benz apresentou algumas das novidades que são palco nesta edição da Fenatran. Foram os caminhões Actros que, além da nova grade frontal, tiveram alguns dos seus sistemas atualizados, como a caixa de transmissão inteligente Powershift, rendendo em uma economia de 1% de combustível; o novo Axor que ganhou 100 mm a mais de altura interna graças ao rebaixamento do seu túnel; a gama Sprinter que, para comemorar seus 20 anos de mercado, recebeu uma série especial, além do Atego com pacote robustez para quem atua no on e off road e o leve Accelo com transmissão automatizada e cabine estendida. Todas essas notícias você encontra em reportagens aqui no site.

Contudo, a marca da estrela preparou uma surpresa e mostrou à imprensa durante a abertura da Feira. Trata-se do Actros série especial em comemoração ao ícone de maior sucesso da marca: o 1111. Ele junto com o 1113 foram responsáveis por 240 mil unidades vendidas ao longo das décadas de 1960 e 1970, tonando-se os caminhões mais vendidos da indústria.

E em homenagem a toda a sua trajetória, o Actros terá 21 unidades – alusão a esta que é a 21ª Fenatran – e itens exclusivos de acabamento, como a cor verde (a mais vendida no 1111), parte do volante em branco, bancos com desenho xadrez e acabamento da porta bem parecido ao do 1111. Quem passar pela feira poderá entrar no brutão e relembrar o passado.