Dados divulgados pela Anfir – Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários – mostram que no acumulado geral do ano, a indústria de implementos registrou desempenho positivo. De janeiro a maio de 2018 foram entregues ao mercado 31.532 produtos ante 20.268 unidades distribuídas no mesmo período de 2017. Isso representa crescimento de 55,58%.

Em maio, o segmento de Pesados (Reboques e Semirreboques) registrou seu melhor desempenho desde maio de 2015. Foram emplacadas 3.541 unidades ante 2.390 produtos em maio de 2015.No acumulado do ano, a indústria entregou ao mercado 15.690 produtos enquanto que no mesmo período de 2017 foram distribuídas 8.654 unidades. Com isso o desempenho positivo registrado foi de 81,3%.

Já no segmento de Leves (Carroceria sobre chassis) teve o melhor maio desde 2016. No mês passado os fabricantes de implementos rodoviários entregaram ao mercado 3.401 produtos contra 3.071 unidades em maio de 2016. Em cinco meses de 2018 a indústria entregou 15.842 produtos ante 11.614 unidades de janeiro a maio do ano passado. O resultado é uma variação positiva de 36,4%.