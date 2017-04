Dados divulgados pela Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários), mostram queda de 26,82% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado negativo não mudou a expectativa de crescimento de 10% do segmento para este ano.

O presidente da associação, Alcides Braga, acredita que alguns segmentos da economia estão dando sinais de força, como o agronegócio, papel e celulose, mineração e óleo e gás. Além disso, quem comprou caminhões e implementos entre 2011 e 2013, já quitou o carnê ou devolveu o veículo para o banco.

Alguns segmentos já apresentam resultados positivos no trimestre, como reboques e semirreboques baú para carga em geral (34%), transporte de tora (26,85%) e baú lonado, também conhecido como sider (7,08%).

De janeiro a março, as vendas de reboque e semirreboque somaram 4.905 unidades, contra 6.150 de 2016, ou 20,24% menos. Porém, para 2017, até o final do ano, o setor espera vender entre 26 mil e 27 mil unidades, contra pouco mais de 23 mil do ano passado.

No segmento de carroceria sobre chassi, a queda foi maior no primeiro trimestre: 31,09%. Foram entregues 6.540 carrocerias até março deste ano, contra 9.490 no mesmo período de 2016.