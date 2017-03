A Canguru, companhia do setor de plásticos e embalagens, implementou este ano um sistema interno de monitoramento das entregas que se baseia no indicador de performance OTIF (On Time In Full). A métrica conta com duas premissas básicas: os itens da venda devem ser entregues no intervalo de tempo negociado (On Time), estando em perfeitas condições físicas e dentro das quantidades estipuladas (In Full).

“Para avaliar se estamos atingindo o grau de excelência OTIF, nós utilizamos uma ferramenta de Business Intelligence que faz varreduras no banco de dados logísticos da empresa. Parametrizada de acordo com o indicador, a ferramenta confronta informações dos produtos entregues com os dados do que foi acordado na hora da comercialização. Deste modo, é possível analisar se os prazos estão sendo cumpridos e se atendemos o cliente dentro daquilo que foi previamente negociado, podendo assim reduzir consideravelmente eventuais falhas no delivery”, explica Daniel Ghislandi, coordenador de TI da Canguru Embalagens.

Antes da implementação do OTIF como pilar de avaliação da qualidade nas entregas, a Canguru mantinha uma porcentagem de eficiência logística na casa de 60%, levando em conta tanto o cumprimento de datas quanto a distribuição correta dos itens aos clientes.

“Com a nova métrica, conseguimos aumentar o grau de êxito logístico em mais de 95%”, diz Marcelo Viera de Sá, gerente de negócios da Canguru.

Dentre as vantagens do novo sistema de monitoramento, o executivo destaca a rapidez na consulta de informações gerenciais do delivery (informações como ordens de venda, comprovantes de entrega e datas de recebimento), interação mais ágil entre as pessoas envolvidas no departamento de logística, capacidade para consulta em dados de até 12 meses anteriores e controle automatizado de todas as etapas da entrega.