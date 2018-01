O índice ABCR de atividade referente a dezembro do último ano avançou 0,6% na comparação com o mês imediatamente anterior, considerando os dados dessazonalizados. No caso dos veículos pesados, o índice de fluxo pedagiado cresceu 2,5% em relação a novembro. No ano, o indicador de fluxo total acumulou crescimento de 1,9%, refletindo a elevação acumulada do índice de leves e de pesados, os quais variaram, respectivamente, 2,2% e 1,1% em 2017.

O índice que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas é produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias-ABCR em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada.

“O crescimento do índice total e de suas aberturas em 2017 evidencia o processo de gradual retomada da atividade econômica ao longo do último ano, resultados que minimizam as perdas registradas em 2016, quando tanto o índice total (-3,6%), como leves (-2,8%) e pesados (-6,0%) acumularam perdas”, explica Thiago Xavier, Analista da Tendências Consultoria. “O ritmo de aumento dos índices de fluxo é consistente com a velocidade de retomada da atividade econômica apresentada pelos principais indicadores nacionais”, afirma Xavier.