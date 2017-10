O índice ABCR de atividade referente a setembro apresentou alta de 2,2% na comparação com o mês imediatamente anterior, considerando os dados dessazonalizados. O índice que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas é produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias – ABCR em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada.

O fluxo pedagiado de veículos leves subiu 3,3%, enquanto o de pesados também apresentou alta: 0,7% em relação a agosto, na comparação mensal dessazonalizada.

Na análise sobre o fluxo de veículos pesados, Alessandra Ribeiro, diretora da Tendências Consultoria, ressalta que “trata-se do terceiro resultado positivo na métrica trimestral dessazonalizada, evidenciando a trajetória de moderada reação em curso no ano, e a sequência positiva do fluxo de pesados reflete o aumento da produção industrial no ano”.

A economista salienta ainda que, “nesse sentido, o quadro prospectivo benigno para a atividade industrial – como sugere a normalização do nível de estoques, o crescimento do emprego industrial e o aumento da demanda doméstica – contribui para que o fluxo de pesados continue em trajetória de moderada elevação no último trimestre do ano”.

Índice ABCR Brasil Período LEVES PESADOS TOTAL Setembro/17 sobre Setembro/16 7,2% 4,3% 6,4% Setembro/17 sobre Agosto/17 c/ ajuste sazonal 3,3% 0,7% 2,2% Últimos doze meses 0,7% -1,8% -0,1% Acumulado no ano (Jan-Set/17 sobre Jan-Set/16) 1,9% 0,0% 1,4%

Fonte: ABCR e Tendências