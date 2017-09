Os ingressos para a abertura da Copa Sul/Sudeste, terceira e última da temporada de estreia da Copa Truck, já estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos pelo site oficial www.copatruck.com.br.

A organização da Copa Truck está oferecendo três tipos de ingressos. O Arena Nação Truck custa R$ 35,00, com espaço na arquibancada e camping, e boné exclusivo da categoria, que deverá ser retirado no posto de troca no autódromo mediante a apresentação do canhoto.

Além disso, os 200 primeiros ingressos do lote inicial terão direito à visitação aos boxes no dia das provas, em horário predeterminado pelos organizadores. A idade mínima é de cinco anos e crianças de cinco a 12 anos não pagam ingresso de arquibancada.

O bilhete Fã Truck custa R$ 70,00 (meia entrada a R$ 35,00, conforme lei federal nº 12.933) e garante a visitação aos boxes no domingo, em horário ainda a ser estipulado, e um boné exclusivo da categoria que deverá der trocado pelo canhoto do ingresso no posto da Arena Nação Truck. Crianças a partir de cinco anos necessitam de credencial para acessar essa área.

O Paddock Truck tem preço de R$ 150,00. O espaço fica localizado acima dos boxes, com ampla visão das atividades do trabalho das equipes e dos pilotos, e o ingresso dá direito a coquetel, água, refrigerante e cerveja no dia das corridas. Oferece também a visitação aos boxes e o contato direto com os astros da Copa Truck. Crianças acima de cinco anos precisam de credencial.

A rodada dupla, programada para dia 15 de outubro, no circuito de Tarumã/RS, marcará o regresso à pista de pilotos e equipes depois da pausa de quase três meses após a etapa de Fortaleza que teve o paulista Felipe Giaffone e a Volkswagen como campeões da Copa Nordeste.

Menores entre cinco e 16 anos devem estar acompanhado dos pais ou representantes legais, todos portando documentos originais. Os ingressos valem para os três dias do evento. O local oferece estacionamento com vagas limitadas, e será permitido acampar nas áreas predeterminadas pelo promotor do evento, desde que respeitadas as regras do autódromo. Os portões serão abertos ao público às 8 horas.