No próximo dia 15 de setembro será realizado o XV Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Cargas, em Belém/PA. O evento é realizado pela ABTC (Associação Brasileira de Logística, Transportes e Carga).

O Congresso, destinado a empresários e lideranças do setor de transporte de cargas e irpa debater os gargalos relacionados ao setor e propostas de soluções para o aquecimento da economia e a volta do crescimento do país.

Entre os temas escolhidos para compor a programação estão, “A reforma trabalhista e seus reflexos no setor de transporte”, “Reforma tributária – Competitividade x Tributação” e “Segurança de cargas na navegação fluvial da Amazônia”.

As inscrições já estão abertas, são gratuitas e limitadas e podem ser feitas de 7 de agosto a 12 de setembro, pelo site www.abtc.org.br . Após o dia 12 de setembro, inscrições serão realizadas apenas no local do evento, de acordo com a disponibilidade de vagas.