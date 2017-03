A DAF Caminhões Brasil, em parceria com o SENAI, iniciou ao Programa Aprendiz, abrindo 15 vagas de aprendizagem na fábrica da empresa, localizada em Ponta Grossa, no Paraná. O objetivo é que os estudantes possam aprender os processos de montagem, qualidade e manufatura da linha de produção.

Os interessados devem ter entre 18 e 22 anos, segundo grau completo ou cursando. O Programa consiste em 8 horas diárias de aprendizagem, sendo 4 horas de aulas no SENAI e mais 4 horas dentro da fábrica da DAF. São 900 horas no total e os jovens recebem um salário mínimo de bolsa-auxílio, além de benefícios como transporte, alimentação, plano de saúde, odontológico e cesta básica. As inscrições podem ser feitas pelo site da DAF Caminhões Brasil ou pela página no LinkedIn.