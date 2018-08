Além de incorporar tecnologia capaz de manter o motorista descansado mesmo depois de uma longa viagem, o banco do caminhão também proporciona segurança e evita problemas de saúde dos ocupantes.Trata-se de um dos itens de grande importância no veículo, por isso merece muita atenção e cuidados, principalmente na hora de fazer qualquer tipo de manutenção.

O alerta vem dos profissionais que entendem do assunto e batem na tecla sobre a importância de manter a originalidade do banco, justamente por motivos de segurança. Para se ter uma idéia da importância dos bancos, nos caminhões modernos os cintos de segurança são ancorados neles. Para isso devem atender uma norma internacional, e também serem aprovados pelas montadoras. Outro ponto é que o trilho precisa resistir, já que o banco não tem condição estática no veículo.

A atenção sobre a originalidade deve fazer efeito principalmente quando é preciso ser realizado algum reparo, pois existem motoristas que não se preocupam em recolocar peças originais. Um exemplo, a válvula com regulagem pneumática, que deve ser substituída por outra original do sistema na hora da troca. Esta providência é importante para não comprometer o item de segurança do equipamento.

As constantes inovações nas cabines dos caminhões e, por conseqüência dos bancos, cada vez mais confortáveis e seguros, demonstram a preocupação das montadoras em oferecer rentabilidade ao negócio do transporte, por isso o assento deve receber tratamento “VIP” na manutenção, com peças originais e mão-de-obra especializada.

Quando a manutenção não é realizada dentro dos padrões exigidos, a segurança e a saúde do motorista também são comprometidas ao permanecer ao volante por longos períodos, numa postura ergonomicamente incorreta. E para finalizar, todo banco reformado deve atender plenamente o motorista e ser adequado à atividade de dirigir por longos trechos e períodos, sem comprometer sua saúde. (JG)