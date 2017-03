A Ituran está disponibilizando o aplicativo App 55Guinchos com preço promocional de lançamento. O cliente que acionar o serviço de guincho através do aplicativo paga R$ 55 reais. O software tem área de trabalho de fácil manuseio e ajuda, em caso de socorro, a localizar o serviço mais próximo do motorista.

De acordo com a gerente de marketing da Ituran, Tatiane Monteiro, além de remover o veículo parado, o APP ajuda a solicitar seu guincho, troca de pneus, carga de bateria e chaveiro utilizando o localizar de reboque mais próximo.

“O aplicativo disponibiliza um mapa, na tela do smartphone, que dá coordenada do trajeto e a localização exata do reboque até o cliente – tudo em tempo real. O 55Guinchos é um aplicativo destinado a smartphones com sistema operacional Android”, explica Tatiane.

Segundo ela, o novo aplicativo é uma espécie de ‘Uber dos Guinchos’, uma vez que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. “É uma solução para emergência. O sistema localiza os prestadores de serviços na região, conforme sua localização, informando-o do valor do serviço. Após o aceite, um prestador será acionado. O pagamento só pode ser feito com cartão de crédito direto pelo aplicativo. É possível também acompanhar o deslocamento do guincho pelo aplicativo”, enfatizou Tatiane.

Não há mensalidades ou taxa de adesão e o download da versão está disponível gratuitamente no Google PlayStore.