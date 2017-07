A Iveco acaba de comercializar 44 caminhões para aTransportes Framento. Desse total 20 são do modelo Stralis 600S44 e 24 Tectors 240E28 que farão a distribuição de produtos alimentício do pais. A empresa, com sede em Chapecó (SC), já conta com 256 veículos da montadora.

“Essa venda é importante pois propicia aumentar ainda mais nossa participação no competitivo mercado de transporte de produtos frigorificados e refrigerados no Sul do Brasil”, avalia Osmar Hirashiki, diretor Comercial da IVECO. A concessionária Carboni, que atende a região onde o cliente atua, participou da operação junto com o Banco CNH Industrial.

Todos os produtos da marca são fabricados no Complexo Industrial da IVECO, em Sete Lagoas (MG), onde passam por rigorosos testes no Campo de Provas da montadora.