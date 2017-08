A Iveco acaba de apresentar ao mercado o Tector Auto-Shift, com câmbio automatizado de 10 velocidades e motor N67, FPT Industrial. O veículo, que chega para ampliar a linha de produtos da empresa no segmento de semipesados, será oferecido em três versões: 170E30 4×2, 240E30 6×2 e 310E30 8×2.

Um dos principais diferenciais da nova versão do Tector, segundo a empresa, está na integração entre o câmbio automatizado e o motor N67, da FPT Industrial. Com seis cilindros, 300 cv de potência máxima e 1050 NM de torque máximo, o propulsor passou por nova calibração que permite trocas de marchas 60% mais rápidas. Isso evita queda nas quedas de rotações, o que melhora o desempenho e a média de consumo.

Para o vice-presidente da empresa, Marco Borba, a utilização da transmissão automatizada é uma tendência que começou no segmento de pesados e ganha força, cada vez mais, nos semipesados. “O lançamento do veículo propicia que a Iveco amplie a participação de mercado com a já consagrada competitividade da linha Tector”, afirma.

O executivo explica, ainda, que a categoria de semipesados representa 27% do mercado brasileiro de caminhões. Em 2016, o mercado de veículos comerciais com câmbio automatizado foi de 20% do total dos segmentos 6×2 e 8×2.

Ricardo Barion, diretor de Marketing para a América Latina, destaca que o Tector circula entre os médios e semipesados. “Os novos modelos Auto-Shift, com câmbio automatizado e motor N67, dão conta de entregas comerciais menores até operações fora-de-estrada, e atendem os clientes que costumam passar muito tempo dentro do caminhão, uma vez que um motorista chega a fazer de 400 a 800 trocas de marchas por dia, dependendo da aplicação”, explica.

Na principal fatia do mercado deste produto (6×2 rodoviário), por exemplo, ele é 18 % mais barato do que a concorrência. A Iveco oferece ainda a revisão com preço fixo para os dois primeiros anos do veiculo, com valores em média 11% abaixo dos concorrentes, garante o executivo.

A linha Tector Auto-Shift está disponível em toda a rede da Iveco.

Conheça alguns modos exclusivos do Tector Auto-Shift que, segundo a empresa, foram desenvolvidos para atender as necessidades dos motoristas.