A Iveco acaba de anunciar investimento de 120 milhões de dólares, entre o período de 2º semestre de 2017 e 1º semestre de 2019. O valor será aplicado no desenvolvimento de novos produtos.

Entre as novidades a montadora anunciou dois novos integrantes da linha Tector que irão competir no segmento de 8 a 11 toneladas.

Os veículos são equipados com o motor FPT N45 de 4,5 litros e transmissão de cinco velocidades. A versão de 11 toneladas pode receber um terceiro eixo com capacidade aumentada para 13 toneladas podendo rodar como VUCs.

Os veículos estarão disponíveis para venda a partir do último trimestre de 2018.

Outra novidade, agora focada no e-commerce, é a Daily City 30S13, nas versões chassi cabine e furgão. O veículo possui PBT Técnico de 3,5 toneladas e tem livre circulação em grandes cidades por estar na categoria comercial leve, que permite ao motorista a utilização de carteira de motorista B.

E para comemorar os 20 anos da marca no Brasil, a Iveco lança as versões comemorativas e limitadas do Daily, primeiro veículo comercializado no país pela empresa italiana, e do extrapesado Hi-Way, modelo premium da fabricante.