Pela oitava vez no pódio, o argentino Federico Villagra, piloto da Iveco no Rally Dakar, assumiu a liderança do campeonato.

A façanha ocorreu ao término da 11ª etapa, realizada nesta quarta-feira (17/1), durante a passagem pelas dunas de Chilecito, na Argentina.

Faltando três etapas para o final do Rally Dakar 2018, as equipes seguem de Chilecito para San Juan, onde será disputado o trajeto mais longo da corrida, com 522 quilômetros. Veja como está a classificação geral do rali:

Classificação Geral – Rally Dakar 2018

1. FEDERICO VILLAGRA (IVECO) 39h49m27s

2. Eduard Nikolaev (Kamaz) + 1m07s

3. Siarhei Viazovich (Maz) + 3h22m22s

4. Airat Mardeev (Kamaz) + 4h55m00s

5. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO) + 5h43m39s

6. TON VAN GENUGTEN (IVECO) + 5h46m08s