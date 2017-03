A Iveco Bus, em parceria com a Caio Induscar, apresenta em abril micro-ônibus inclusivo. O veículo atende as demandas dos operadores e as necessidades dos passageiros, inclusive deficientes ou com mobilidade reduzida.

O projeto pioneiro priorizou o conforto e a acessibilidade, atendendo à portaria 269 do Inmetro, que entrará em vigor em julho deste ano, exigindo dos novos veículos equipamentos para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em ônibus rodoviários, disponibilizados também para outras versões, como os escolares.