A Iveco Bus e a Caio Induscar acabam de apresentar o SoulClass, primeiro micro-ônibus inclusivo do País. O conceito do projeto é baseado em aspectos como acessibilidade para os passageiros com mobilidade reduzida e benefícios para o operador. A solução foi obtida através do Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), da marca Elevittá.

Para Humberto Spinetti, diretor de negócios da Iveco Bus para a América Latina, o mercado de transporte de passageiros necessita, cada vez mais, de veículos que ofereçam bem-estar e inclusão aos ocupantes, e que possibilitem ao empresário ter retorno financeiro na operação.

O SoulClass é resultado da união chassi 70C17 e carroceria F2200i e se enquadra nas regras da portaria 269 do Inmetro, que entrará em vigor em julho, e exige dos novos ônibus do segmento rodoviário equipamentos para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, disponibilizados também para outras versões, como os escolares.