A Iveco acaba de entregar o primeiro lote de um total de 104 Tector 170E28 para o Pará. Os veículos foram implementados com compactador de lixo de 15 m³, e serão utilizados no trabalho de coleta de lixo e limpeza urbana. A iniciativa veio do Ministério da Integração Nacional e visa atender o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305/2010, e também o Programa 2029 -Desenvolvimento Regional e Territorial Sustentável.

O primeiro lote, de 25 unidades, foi entregue pela montadora no sábado (01/07), em Marabá. O segundo lote está previsto para 8 de julho, em Santarém, e o último será entregue em Belém, com data ainda a confirmar.

Renato Perrotta, gerente de Vendas ao Governo da IVECO, destaca que o Tector atendeu todos os requisitos exigidos no edital. “O caminhão proporciona ao Governo Federal um ótimo custo/benefício, com boa potência, durabilidade e baixo custo operacional”.

A entrega das 104 unidades faz parte do planejamento anunciado pela IVECO em 2016. “Com essa entrega, que é uma das maiores já registradas no segmento no Brasil, damos sequência ao nosso plano de buscar alternativas de vendas em novos nichos de mercado, como o de coleta de lixo”, afirma Perrotta.