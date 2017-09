A Iveco está comemorando 20 anos de presença no Brasil. Para comemorar a data, a empresa irá apresentar versões comemorativas e novos veículos, como o Tector Auto-Shift, além de programar ações de interação com os caminhoneiros em diferentes regiões do país.

O setor de Peças e Serviços e a área de pós-venda também trazem novidades. A linha de peças NexPro e os planos de Revisão com Preço Fixo foram apresentados recentemente aos clientes.

Marco Borba, vice-presidente da IVECO para a América Latina, destaca que a operação da montadora no Brasil se consolidou como uma das principais do grupo no mundo. “Nossos produtos fazem parte de frotas no Brasil e no exterior, seja no transporte de cargas ou de passageiros. No primeiro semestre desse ano cerca de 1.700 unidades foram exportadas para os mercados latino americanos. Isso representa um aumento de 144% nas exportações em relação ao mesmo período de 2016”, explica.

A empresa, que chegou ao País em 1997, inaugurou em 2000 a fábrica em Sete Lagoas/MG, onde são desenvolvidos e produzidos veículos comerciais, veículos para o transporte de passageiros e veículos de defesa. Minas Gerais, segundo Borba, tem uma importância estratégica para a marca. “A sinergia entre as marcas do Grupo CNH Industrial, como a FPT Industrial e o Banco CNH Industrial, é outro ponto importante para continuarmos a posicionar a marca no segmento”, completa Borba.